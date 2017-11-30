Ляказетт пропустит встречу «Арсенала» и «МЮ» из-за проблем с пахом

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, открывший счёт в матче с «Хаддерсфилд Таун» (5:0) уже на 3-й минуте и уступивший место на поле Оливье Жиру в перерыве противостояния в рамках 14-го тура АПЛ, не поможет «канонирам» в грядущей домашней встрече с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер.



«У Ляказетта проблема с пахом и, конечно, он не выйдет за субботнюю игру», — цитирует специалиста Daily Mail.



Игра в столице Англии состоится 2 декабря и начнётся в 20:30 мск. В текущем сезоне, своём дебютном в АПЛ, французский форвард забил 7 голов в 14 матчах.

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