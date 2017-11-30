«Марибор» завершил борьбу в Кубке Словении на четвертьфинальной стадии

Соперник «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов «Марибор» выбыл из Кубка Словении по итогам двухматчевого противостояния с «Олимпией» из Любляны. В ответной четвертьфинальной встрече команда из Марибора на домашнем поле сыграла со счётом 1:1, в матче в Любляне коллектив был разгромлен со счётом 0:3.



К слову, оба матча со «Спартаком» «Марибор» свёл к ничейному результату 1:1. В заключительном туре групповом этапе Лиги чемпионов представители Словении встретятся с «Севильей», москвичи отправятся на «Энфилд» к «Ливерпулю».

«То ли испугались, то ли что-то ещё». Спартаковцы – о «Мариборе» Фернандо, Попов, Ребров и Федун объясняют это фиаско.