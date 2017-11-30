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«Марибор» завершил борьбу в Кубке Словении на четвертьфинальной стадии

Футбол

Соперник «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов «Марибор» выбыл из Кубка Словении по итогам двухматчевого противостояния с «Олимпией» из Любляны. В ответной четвертьфинальной встрече команда из Марибора на домашнем поле сыграла со счётом 1:1, в матче в Любляне коллектив был разгромлен со счётом 0:3.

К слову, оба матча со «Спартаком» «Марибор» свёл к ничейному результату 1:1. В заключительном туре групповом этапе Лиги чемпионов представители Словении встретятся с «Севильей», москвичи отправятся на «Энфилд» к «Ливерпулю».

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