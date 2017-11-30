В Венесуэле тренер женской команды U20 уволен из-за заявлений о недоедании

Главный тренер женской молодёжной сборной Венесуэлы уволен после своих утверждений о том, что игроки страдают от недоедания в пострадавшей от кризисов последних лет стране, приведших к инфляции и широко распространённому дефициту продовольствия и медикаментов.



Федерация футбола Венесуэлы заявила, что Кеннет Жеремета потерял должность в связи с неудовлетворительной игрой команды. Под руководством специалиста сборная заняла третье место из пяти на Боливарианских играх в Колумбии. После соревнований тренер похвалил команду за самоотдачу, однако обратил внимание общественности на «чрезвычайно плохое питание» спортсменок.

После его увольнения Жеремата призвал ФИФА расследовать деятельность министра спорта Венесуэлы Педро Инфанте за вмешательство в работу федерации футбола, в которой он является вице-президентом. Тренер сообщил, что из других трудностей его сборной пришлось проехать более суток на автобусе из Каракаса, чтобы принять участие в недавних боливарианских играх.



«Мы должны были путешествовать по суше, и они ожидали, что мы привезём домой золото?» — сказал уволенный специалист.

Согласно медицинскому заключению, предположительно подготовленному министерством спорта Венесуэлы и опубликованному местной газетой El Nacional, от недоедания пострадали по меньшей мере семь членов сборной.