Тьяго Силва: Неймар сам предложил Кавани исполнить пенальти

Капитан «ПСЖ» Тьяго Силва сообщил, что Неймар сам предложил своему одноклубнику Эдинсону Кавани исполнить 11-метровый удар в матче 15-го тура Лиги 1 с «Труа» (2:0). Уругвайский форвард эту возможность на 41-й минуте не реализовал, однако сумел поразить ворота гостей незадолго до финального свистка. Ранее сообщалось, что Неймар и Кавани договорились бить пенальти по очереди.



«Это не было запланировано. Неймар сам позвал Кавани и предложил ударить. Я знал, что когда-нибудь это случится, но не знал, что это произойдёт настолько быстро.



Я говорил об этом в интервью буквально на прошлой неделе, но не знал, что это произойдёт уже в следующей игре. Но у Неймара доброе сердце, и он понимает, что в следующий раз получит такое же отношение к себе», — цитирует защитника Globo Esporte.

Видео эпизода можно посмотреть в официальном «твиттере» издания Goal.