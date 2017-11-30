Луан признан лучшим игроком Кубка Либертадорес

Нападающий «Гремио» Луан, ставший с командой обладателем кубка Либертадорес по итогам противостояния с аргентинским «Ланусом», признан лучшим игроком турнира. Форвард забил в Кубке восемь голов, включая победный в финальном матче.



Лучшим игроком финала Кубка Либертадорес стал полузащитник «Гремио» Артур Рамос, а главный тренер команды из Порту-Алегри Ренато Гаушо признан лучшим тренером турнира.



Напомним, летом возможность трансфера Луана рассматривал «Спартак», в ходе переговоров представители московского клуба посещали Бразилию, но игрок принял решение завершить сезон в «Гремио».

Фото можно посмотреть в "твиттере" издания Globo Esporte.