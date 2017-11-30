«Реал» готов заплатить € 20 млн за голкипера «Атлетика»

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к голкиперу «Атлетика» из Бильбао Кепе Аррисабалаге, сообщает Marca.

Согласно информации источника, «Королевский клуб» намерен приобрести стража ворот баскского клуба в зимнее транефрное окно и готов заплатить за него € 20 млн. В «Реале» понимают, что чем скорее приобретут футболиста, тем лучше, принимая во внимание сумму отступных. Сам Кепа в свою очередь также хотел бы пополнить ряды «сливочных» как можно раньше.

По итогам 13 туров чемпионата Испании Кепа принял участие в 12 матчах, пропустив 18 голов.