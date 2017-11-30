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Иско: Зидан был единственным тренером, давшим мне шанс играть на своей позиции

Футбол

Полузащитник мадридского «Реала» Иско очень рад, что работает под руководством такого специалиста, как Зинедин Зидан. Футболист сборной Испании подчеркнул, что чувствует себя комфортно в тактических схемах французского специалиста.

«Зидан дал мне возможность чувствовать себя важным для команды игроком. Он был единственным тренером, давшим мне шанс играть на своей позиции. И я очень доволен тем, что стараюсь оправдать его доверие на поле», — приводит слова Иско Marca.

По итогам 13 туров нынешнего сезона Иско принял участие во всех матчах, став автором 4 голов и 3 результативных передач.

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