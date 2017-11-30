Хаби Алонсо: мне хотелось дистанцироваться от футбола и вдохнуть кислорода

Бывший полузащитник «Ливерпуля», мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо рассказал, почему решил по окончании предыдущего сезона повесить бутсы на гвоздь. В немецком гранде хотели, чтобы экс-игрок сборной Испании продолжал играть, однако решение Алонсо обсуждению не подлежало.

«Я решил завершить карьеру. Мне нужно было время для того, чтобы отдохнуть. И не знаю, сколько это продлится. Не имеет смысла заканчивать карьеру игрока, а потом сразу же становиться тренером. Физически я чувствовал себя хорошо и конкурировал на самом высоком уровне. Но мне хотелось дистанцироваться от футбола и вдохнуть кислорода. А дальше посмотрим», — цитирует Алонсо Marca.