Хаби Алонсо: не вижу ни одной команды сильнее сборной Испании

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо поделился мнением о фаворитах на предстоящем чемпионате мира в России. Алонсо считает, что у испанцев отличные шансы выиграть мундиаль и повторить успех 2010 года в ЮАР.

«Я не вижу ни одной команды сильнее сборной Испании. Сборные Германии и Бразилии могут показать сильную игру, но они не превосходят нашу команду. Успешное выступление на чемпионате мира – задача сложная, и здесь не последнюю роль играет везение. Если удача улыбнётся, будешь продолжать выступление. Иначе возвращаешься домой. Но от нашей команды у меня положительные впечатления», — цитирует Алонсо Marca.