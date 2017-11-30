Гвардиола: хотел бежать и праздновать гол со Стерлингом, но я не такой быстрый

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды над «Саутгемптоном» (2:1) в матче 14-го тура АПЛ.

«Замечательный матч! Болельщики ликовали в последние секунды, и мы были рады отпраздновать победу вместе с ними. Приношу извинения рефери, я не мог сдерживать свою радость! Хотелось бежать и праздновать гол вместе со Стерлингом, но я не такой быстрый!

Гол Стерлинга был исключительным, потому что игроки «Саутгемптона» защищались вдесятером. Рахим молод, со временем он будет совершенствовать свою игру. Раньше он был более стеснительным, но ребята помогают ему верить в себя и в успех команды», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.