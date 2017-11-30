Овусу-Абейе — о переходе в «Спартак»: когда видишь кучу денег, загораются глаза

Бывший футболист «Спартака» Квинси Овусу-Абейе, который ныне находится без клуба, признался, что жалеет о переходе в стан красно-белых в 2005 году из лондонского «Арсенала». В том же году футболист вместе с форвардом Лионелем Месси был признан одним из лучших футболистов молодёжного чемпионата мира.

«В 2005 году играл на чемпионате мира в составе сборной Нидерландов, где с Лионелем Месси признавался в числе лучших. Да, а теперь посмотри, где он и где я. Я очень много возомнил о себе. Я всё ещё вспоминаю об этом моменте, о том турнире. В тот момент я был в лучшей форме в своей карьере, я надеюсь, что в один прекрасный день смогу быть на этом уровне на постоянной основе. Почему я не продолжал в том же духе? ​​Это непросто, на этот вопрос непросто ответить… Я всё же верю, что однажды вернусь на этот уровень.

Венгер доверял мне, у нас была невероятная команда. В год, когда я ушёл, они играли в финале Лиги чемпионов. Вариант со «Спартаком» был хорош для клуба в финансовом плане, и для меня это было чем-то выдающимся. Я был амбициозен, и иногда вы думаете о деньгах немного больше, чем должны. Легко говорить сейчас, но когда тебе 20 и ты видишь эту кучу денег, у тебя загораются глаза… Но нельзя вернуть время назад, очень жаль. Венгер был лучшим тренером, с которым я работал, он всегда говорил, что вы делаете неправильно, но конструктивно", — цитирует Овусу-Абейе Ghanaweb.