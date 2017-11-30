Диего: «Бавария» сделала мне предложение, о котором можно лишь мечтать

Бывший полузащитник бременского «Вердера», «Порту» и «Атлетико» Диего Рибас отметил, что в своё время мюнхенская «Бавария» сделала ему очень соблазнительное предложение. Произошло это в 2009 году, когда бразильский футболист пополнил ряды туринского «Ювентуса».

«Бавария» сделала мне предложение, о котором можно лишь мечтать. Оно было даже лучше предложения «Ювентуса». Мадридский «Реал» также был заинтересован в моих услугах, и мы даже вели переговоры. Однако «Ювентус» трижды пытался приобретать меня. После каждого сезона они пытались сделать это», — приводит слова Диего Sport Bild.