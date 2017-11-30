Гвардиола накричал на хавбека «Саутгемптона» Редмонда после матча

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был довольно эмоционален после окончания матча 14-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (2:1). Манкунианцы вырвали победу на 96-й минуте благодаря голу Рахима Стерлинга.

После матча Гвардиола вышел на поле и эмоционально что-то говорил полузащитнику гостей Нейтану Редмонду. Несмотря на резкую реакцию оппонента, англичанин был спокоен. На пресс-конференции Гвардиола объяснил своё поведение.

«Я сказал Редмонду, насколько он хорош. У «Саутгемптона» есть суперталантливые игроки. Редмонд хорош один в один с соперником. Но они не хотели играть. Они с девятой минуты тянули время. Я просто хотел, чтобы они играли», — цитирует Гвардиолу The Sun.

Видео, на котором Гвардиола кричит на Редмонда можно посмотреть в «Твиттере».