Английским фанатам, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию, советуют много не пить

Исполнительный директор центра Visit Russia Игорь Карзов посоветовал английским болельщикам, которые приедут на чемпионат мира — 2018 в Россию, много не пить во избежание возможных конфликтов.

«Британские фанаты любят много пить, мы это знаем, и я не могу гарантировать безопасность, если фанаты действительно буду пьяны или вести себя оскорбительно. Мы не можем гарантировать, что в этом случае всё будет в порядке. Я бы рекомендовал много не пить, когда вы находитесь в России. Нормально, если вы выпьете пинту (0,57 литра) до или после игры.



«Службы безопасности в России будут следить, чтобы болельщики не были в состоянии алкогольного опьянения. Они будут ограничивать алкоголь, чтобы избежать возможных конфликтов. Полиция убедится, что всё в порядке. Я не хочу вспоминать, что произошло во Франции на чемпионате Европы, потому что в целом люди в России очень гостеприимны и для них это самое большое событие в их жизни. Большинство из них хотят, чтобы иностранные фанаты, которые приедут в Россию, чувствовали себя потрясающе в наших городах и деревнях", — цитирует Карзова Guardian.