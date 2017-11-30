Участники ЧМ-2018 записали видеопоздравление друг другу на разных языках

32 игрока из каждой команды — участницы чемпионата мира 2018 года записали видеопоздравление друг другу на разных языках. Об этом сообщается на официальной странице ЧМ-218 в «Твиттере».

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 1 декабря в Кремле состоится жеребьёвка финальной части мирового первенства.

Чемпионат мира пройдёт на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» ЧМ-2018.