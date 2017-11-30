Тренер «Карабаха» доволен тем, как клуб выступает в Лиге чемпионов

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов оценил результаты своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После пяти туров в активе азербайджанского клуба два очка.



«Конечно, результаты приятные. Нам было очень тяжело: к нам в Баку приезжали три очень сильных клуба. Все три наших соперника хотят играть в финале Лиги чемпионов. Мы очень старались показать достойную игру. В первых матчах даже не думали о результате. У всех футболистов было волнение, особенно в первой игре в Лондоне против „Челси“. Я доволен тем, что мои игроки показывают на поле. С каждой игрой и футболисты, и я как тренер набирались опыта.



Что касается целей на следующую Лигу чемпионов, то сначала нужно выиграть чемпионат Азербайджана, он у нас сильный. Насколько я знаю, в Лиге чемпионов поменяют формат — попасть в группу станет тяжелее. Если мы выиграем чемпионат, то будем с большим желанием стараться вновь попасть в группу», — заявил Гурбанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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