Режиссёр Кустурица: на ЧМ-2018 буду болеть за сборные Сербии и России

Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира — 2018 в России и рассказал, за какие сборные будет болеть на турнире.

«Это будет фантастический футбольный фестиваль, для которого сложно подобрать эпитеты и сравнения. Уверен, что Россия великолепно проведёт этот турнир и все останутся довольны.

Для меня футбол – это гораздо больше, чем увлечение, поэтому планирую посетить чемпионат мира и болеть за сборную Сербии, а также за Россию. В пятницу пройдёт жеребьёвка, пока не знаю, кого хочу в соперники Сербии, пускай это будет интересная страна", — цитирует Кустурицу Welcome2018.