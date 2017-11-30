Дмитрий Черышев: могу представить Смолова в «Реале» на месте Бензема

Бывший тренер детских команд «Реала» Дмитрий Черышев прокомментировал информацию испанских СМИ, согласно которой нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов попал в сферу интересов «Реала».

«Если это правда, то я буду только рад, что наши ребята наконец начнут уезжать в европейские чемпионаты. Именно там они прибавят ещё больше, а значит, вырастет и уровень национальной сборной. Почему если Смолов поедет в Испанию, то сразу запасным? Европейский чемпионат – это конкуренция. Если ты приехал туда и подписал контракт, то не надо опускать руки. Тебе каждый день придётся доказывать, что ты игрок основного состава. Если Смолов туда поедет, то всё будет зависеть только от него. Я могу представить его на месте Бензема, но, опять же, для этого ему нужно быть конкурентоспособным», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Тяпковым.