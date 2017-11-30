Жена Икарди: Мауро стоит не менее € 200 млн

Супруга нападающего «Интера» Мауро Икарди и по совместительству агент Ванда прокомментировала новость о том, что её супруг может покинуть команду, а также рассказала, сколько он стоит.

«Мауро – важный игрок. Есть топ-клубы, которые следят за ним. Но им нужно угодить как «Интеру», так и Мауро. В клубе знают, что Икарди отказал клубам, которым другие игроки не откажут.

Не буду отрицать, что в его услугах заинтересовано даже больше команд, чем пишут. Но в футболе никогда не знаешь, что будет в будущем. У него есть контракт, он думает об «Интере», доволен тем, что делает, и стремится к максимуму.

Что касается его стоимости, то его цена не менее € 200 млн. Эта сумма никого пугать не должна. Если клуб готов заплатить, то решение будет зависеть уже от игрока.

Мне нравится быть его агентом, потому что ничего не выходит за пределы дома. Когда он забивает 4-5 голов, переговоры становятся проще», — рассказала Ванда в интервью Corriere dello Sport.