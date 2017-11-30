30 ноября в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвящённая городу-организатору чемпионата мира по футболу 2018 года — Санкт-Петербургу. Уже сейчас её можно приобрести в отделении Почты России 190000 по адресу: ул. Почтамтская, 9А.

На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены: на оригинальной марке — официальная эмблема чемпионата, игровой момент матча; на основном изображении — Исаакиевский собор, Дворцовый мост и стадион «Санкт-Петербург». Тираж карточки составляет 40 тыс. экземпляров, сообщается в релизе пресс-службы Почты России.

Дополнительно к выпуску почтовой карточки был изготовлен специальный почтовый штемпель для Санкт-Петербурга.

В отделения Почты России к ЧМ-2018 поступила карточка, посвящённая Петербургу