Россия — Бразилия: у команд нет договорённости об обязательном участии Неймара

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар рассказал о проведении товарищеских матчей в преддверии чемпионата мира—2018, а также об участии нападающего национальной команды и «ПСЖ» Неймара в контрольном матче против команды России. Встреча между сборными запланирована на 23 марта и состоится в Москве на стадионе «Лужники».

«Возможно, о каком-то товарищеском матче мы договоримся уже на жеребьёвке, поскольку сейчас собраны представители многих сборных. С Бразилией все хотят сыграть. Важно, с кем хотел бы встретиться наш тренер. Держим в голове, что команды по характеристикам должны быть похожи на наших соперников. Россия и Германия были первые, кто попросил о товарищеском матче. Мы сыграем с ними на их полях.

Финальная подготовка к чемпионату мира начнётся в Бразилии. Думаем провести один товарищеский матч в Рио. Затем едем в Англию на 7-10 дней. Планируем жить на базе «Тоттенхэма». Там сумасшедшие условия – отель и поле. В Англии проведём один или два товарищеских матча. Приехать в Сочи хотим за неделю до дебютного матча на ЧМ-2018.

Что касается договорённости об обязательном участии Неймара в марте в «Лужниках», то таких просьб не звучало. По крайней мере пока", — передаёт слова Гаспара корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.