Футболисты сборной Бразилии смогут взять свои семьи в Сочи на ЧМ-2018

Футболисты сборной Бразилии смогут взять свои семьи на чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России. Об этом рассказал координатор сборной Бразилии Эду Гаспар. Отмечается, что семьи не будут жить в том же отеле, что и национальная команда.

«Сто процентов, что будем в Сочи. Это отличное место. Я видел критику баз сборной Бразилии на прошлых турнирах. Сейчас тоже спрашивали, а что если играть придётся далеко от Сочи. Да, но важно было выбрать до жеребьёвки. Если нам выпадет играть в Сочи, то вообще шикарно. В Сочи инфраструктура фантастическая. Отличная атмосфера, можно там тренироваться расслабленным. Я очень много баз посмотрел. База в Сочи — в топ-2 из всего, что я видел», — передаёт слова Гаспара корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Гаспару также был задан вопрос о том, будет ли отель полностью выкуплен для сборной Бразилии.

«Нет. И это не проблема для нас. Нет смысла прятаться. Мы не боимся, что кто-то будет нас снимать на видео. Есть более приоритетные аспекты. Одно поле в Сочи будет наше на сто процентов. Второе мы сможем запрашивать на какое-то время. До поля можно дойти пешком за пять минут.

Игроки могут брать с собой семью. Проще, когда рядом любимые люди, дети. Возможность поиграть со своим сыном делает тебя лучше. Футболисты знают, что можно делать, а чего нет. У нас отличный коллектив. Что касается стоимости базы, то ФИФА оплатила почти полностью", — поведал Гаспар.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Дани Алвеса.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Неймара.