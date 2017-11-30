Бердыев при выборе лучшего молодого игрока 2017 года отдал первое место Гулиеву

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев назвал своего фаворита в списке лучших молодых игроков РФПЛ по итогам 2017 года. В анкете премии «Первая пятёрка» на верхнюю строчку он поставил полузащитника махачкалинского «Анжи» Аяза Гулиева. Второе место Бердыев отдал нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, третье – форварду «Рубина» Рифату Жемалетдинову.

Результаты голосования генерального директора «Рубина» Рустама Саяхова: Рифат Жемалетдинов, Аяз Гулиев, Фёдор Чалов.



Кроме вышеуказанных футболистов в список номинантов премии «Первая пятёрка» вошли Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Александр Зуев («Ростов») и Иван Обляков («Уфа»).

В голосовании принимают участие руководители и тренеры клубов РФПЛ, наставники юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.