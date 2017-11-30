Линекер: если бы Блаттер был президентом ФИФА, отказался бы вести жеребьёвку

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, который будет одним из ведущих жеребьёвки чемпионата мира—2018, признался, что отказался бы от данной роли, если бы Йозеф Блаттер по-прежнему был бы президентом ФИФА. Он также выразил надежду, что в федерации происходят перемены к лучшему.

«Если бы Блаттер и его сотоварищи по-прежнему были во главе ФИФА, то я бы не участвовал в жеребьёвке. Ко мне обратились ван Бастен и Бобан, два заслуженных человека из мира футбола. Надеюсь, что в ФИФА происходят перемены. Новые люди заслужили шанс доказать это», — приводит слова Линекера журналист Роб Харрис в своём «твиттере».

Ранее Линекер неоднократно критически высказывался по поводу политики Блаттера, который ушёл в отставку, а на его место пришёл Джанни Инфантино.