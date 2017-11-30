Аллегри: «Наполи» является фаворитом в борьбе за скудетто

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы своей команды в борьбе за скудетто. По словам специалиста, фаворитом является лидирующий «Наполи», с которым туринцам играть 1 декабря в Неаполе. После 14 туров на счету «Наполи» 38 очков, на четыре меньше, чем у идущего третьим «Ювентуса». Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

«Прямо сейчас «Наполи» опережает нас. Они являются фаворитами в борьбе за скудетто. Нам нужно поддерживать темп и идти с ними нога в ногу. Это важная игра. «Ювентус» с большим уважением относится к «Наполи», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус». Начало – в 22:45 мск.