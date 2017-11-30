Центры выдачи паспортов болельщика на ЧМ-2018 начнут работу с декабря

Первые центры выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) для чемпионата мира 2018 года в России начнут работу с декабря нынешнего года. Об этом сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Черненко.

Регистрация на получение FAN ID чемпионата мира открылась в России в конце октября. Паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Оформить паспорт можно только при наличии подтверждённой ФИФА заявки на билет.

«В первых пяти городах открываем (центры выдачи паспортов) уже в декабре, до февраля подобные центры откроются во всех 11 городах, принимающих чемпионат мира. Во время турнира откроем специальные шатры у стадионов. Но лучше получить FAN ID заранее, чтобы непосредственно у стадиона наслаждаться праздником футбола, а не стоять в очереди за паспортом болельщика.

На данный момент в программе FAN ID зарегистрировались порядка 80 тыс. пользователей, но цифра постоянно растёт и обновляется, заявок очень много. Лидируют, разумеется, россияне – это 70% зарегистрированных на портале. Но и иностранцы не отстают. Среди этих 30% лидируют граждане Китая, США, Мексики и Германии», — цитирует Черненко «Р-Спорт».