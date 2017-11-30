В. Березуцкий попробовал свои силы в баскетболе

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий попробовал свои силы в баскетболе. Футболист поучаствовал в тренировке БК ЦСКА, о чём сообщается на официальной странице баскетбольного клуба в «Твиттере».

Василий Березуцкий в футболке форварда «армейцев» Виктора Хряпы исполнил несколько штрафных бросков и один мяч забил сверху. По окончании занятия Березуцкий сфотографировался с юными баскетболистами ЦСКА.

Напомним, что 1 декабря ЦСКА в 10-м туре Евролиги сыграет против «Барселоны». Начало — в 20:00 мск.

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