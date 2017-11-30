Бывший вратарь «Уфы» покинул шведский клуб

Вратарь Евгений Кобозев, защищавший цвета клуба «Йёнчёпингс Сёдра», не будет продлевать контракт и покинет команду. Российский футболист был связан контрактом с шведским клубом с декабря 2016 года.

«Я благодарен команде, болельщикам и всем, кто поддерживал меня в течение года. Это был хороший опыт для меня», — цитирует Кобозева официальный сайт клуба.

Страж ворот провёл в прошедшем сезоне 5 матчей, в которых пропустил 7 мячей. По итогам сезона его уже бывшая команда заняла в турнирной таблице 14-е место и покинула высший футбольный эшелон Швеции.

27-летний игрок известен в России по выступлениям за «Уфу» с 2011 по 2013 год. Также он принадлежал «Торпедо-ЗИЛ», «Тереку» (ныне — «Ахмат»), «Крыльям Советов» и «Тосно». В 2016 году поиграл в Финляндии за ВПС.