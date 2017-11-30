Легенды ФИФА посетят финальную жеребьёвку чемпионата мира 2018

Легенды ФИФА, включая победителей чемпионатов мира по футболу прошлых лет, посетят финальную жеребьевку ЧМ-2018 в России, которая пройдет 1 декабря в московском Государственном Кремлевском дворце. Начало — в 18:00 мск.

Кроме того, звезды футбола будут помогать ведущим церемонии жеребьевки Гари Линекеру и Марии Командной. А лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе вынесет Кубок чемпионата мира на сцену.

Список легенд:

Сами Аль-Джабир (Саудовская Аравия), Дмитрий Аленичев (Россия), Томас Бертольд (Германия), Томас Бролин (Швеция), Эмилио Бутрагеньо (Испания), Хорхе Кампос (Мексика), Чха Бом Гын (Южная Корея), Али Даеи (Иран), Ринат Дасаев (Россия), Хулио Дели Вальдес (Панама), Марсель Десайи (Франция), Корин Дьякр (Франция), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), Самуэль Это’О (Камерун), Серхио Гойкочеа (Аргентина), Хасан Хусам (Египет), Рене Игита (Колумбия), Нванкво Кану (Нигерия), Александр Кержаков (Россия), Карина Леблан (Канада), Мехди Махдавикия (Иран), Кацуйоси Миура (Япония), Паоло Монтеро (Уругвай), Джей Джей Окоча (Нигерия), Пак Чжи Сун (Южная Корея), Пеле (Бразилия), Роналдиньо (Бразилия), Роналдо (Бразилия), Уго Санчес (Мексика), Селия Шашич (Германия), Алекс Скотт (Англия), Дэвид Симэн (Англия), Алексей Смертин, Дмитрий Сенников (оба — Россия), Пауло Ванчопе (Коста-Рика), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Лотар Маттеус (Германия).

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.