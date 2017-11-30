«Зенит» — о фото аргентинцев со снегом: а вы помните свой первый раз?

Пресс-служба «Зенита» пошутила над аргентинскими легионерами Эмануэлем Мамманой, Матиасом Краневиттером, Леандро Паредесом и Эмилиано Ригони. Южноамериканцы были запечатлены играющими в снегу.

Пресс-служба «Зенита» сопроводила фото подписью «А вы помните свой первый раз?».

«Зенит» готовится к матчу 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоится 2 декабря в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

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