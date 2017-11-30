24-летний игрок может уйти из футбола после ошибки в финале Кубка Либертадорес

Защитник «Лануса» Хосе Гомес задумался над тем, чтобы завершить карьеру в возрасте 24 лет. Такая мысль у аргентинского футболиста появилась после поражения команды по сумме двух матчей в финале Кубка Либертадорес от «Гремио» (1:3).

В ответной игре, которая завершилась в пользу «Гремио» (2:1), Гомес допустил ошибку, после которой бразильцы открыли счёт. После финального свистка защитник рассказал, что хочет уйти из футбола.

«Я думаю о том, чтобы уйти из футбола. Мне больно, мне плохо. Это была ошибка, которую я не должен был допускать. Я подумаю об этом, но допускать ошибку не имел права.

Это была плохая ночь. Хочу извиниться перед поклонниками «Лануса», фанатами, которые заслуживают быть чемпионами, но из-за моей ошибки этого не произошло», — цитирует Гомеса Goal.

Видео, на котором Гомес допустил ошибку, можно посмотреть в YouTube.