В номинации на лучшего игрока месяца «Локомотив» оставил только Фарфана

«Локомотив» по традиции дал старт голосованию за лучшего игрока ноября, но среди номинантов оказался только один футболист. Речь о Джефферсоне Фарфане. Обычно среди номинантов оказываются пять игроков.

«Обычно мы предлагаем вам на выбор пять кандидатов, но Джефферсон Фарфан так мощно провёл этот месяц, что конкурентов у него просто не осталось», — говорится в сообщении.

За последние 30 дней игрок сборной Перу забил гол «Шерифу» на групповом этапе Лиги Европы (1:2), отдал результативный пас в матче 16-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:2), забил гол в матче Перу – Новая Зеландия (2:0) и впервые за 36 лет вывел свою сборную на ЧМ-2018.

Фарфан оформил дубль в матче Лиги Европы с «Копенгагеном» (2:1), существенно повысив шансы «Локомотива» на выход из группы в Лиге Европы, забил победный гол в матче со «СКА-Хабаровск» в 18-м туре РФПЛ (2:1), благодаря которому «Локомотив» впервые в истории уйдёт на зимние каникулы лидером чемпионата России.

При всём при этом Фарфан налетал более 55 тыс. километров. Поэтому в ноябре «Локомотив» предлагает голосовать за Фарфана или против него.

Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».