«Гамбургу» разрешили заявить 17-летнего игрока на матч, стартующий после 20:00

«Гамбург» получил специальное разрешение, чтобы клуб смог заявить 17-летнего нападающего Янна-Фите Арпа на предстоящий выездной матч 14-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом», сообщает DW Sports.

Дело в том, что по закону о защите занятости в Германии все сотрудники до 17 лет могут работать только с 6 утра и до 20 часов вечера. В то же время встреча начнётся в 20:30, поэтому «Гамбургу» пришлось просить разрешение для участия Арпа в игре.

В текущем сезоне молодой форвард уже сыграл пять матчей в Бундеслиге и забил два мяча.