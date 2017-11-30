Зидан не включил Вальехо в состав «Реала» на клубный чемпионат мира

Защитник «Реала» Хесус Вальехо не сыграет на клубном чемпионате мира, который с 6 по 16 декабря пройдёт в Абу-Даби. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан огласил список из 23 футболистов, и Вальехо в нём не оказалось.



Французский специалист отказался от услуг Вальехо, чтобы включить в заявку третьего вратаря. Помимо Кико Касильи и Кейлора Наваса в лист из 23 игроков вошёл Мохамет Рамос.



Изменения в заявке можно произвести за 24 часа до первой игры и только в том случае, если футболист получил травму. Первый матч «Реала» запланирован на 13 декабря.

Напомним, что «Реал» является двукратным победителем клубного чемпионата мира. Было это в 2014 и 2016 годах.

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