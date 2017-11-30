«Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с Давидом Сильвой

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сегодня, 30 ноября, продлил контракт с английском клубом на один год.

Как сообщает официальный сайт «горожан», новое соглашение испанского хавбека рассчитано до 2020 года.

31-летний футболист выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года. В 324 матчах он забил 52 мяча и сделал 111 голевых передач.

В составе «Сити» Сильва дважды становился чемпионом Англии, по разу выигрывал Кубок Англии и Суперкубок, два раза побеждал в Кубке лиги.

«Я очень счастлив связать своё будущее с „Манчестер Сити“. Я невероятно горжусь тем, чего достиг за эти семь с половиной сезонов здесь, и чувствую, что под руководством Гвардиолы у нас есть отличные шансы выиграть трофеи в этом сезоне, и не только в нём. Очень приятно быть частью команды, играющей в таком стиле, и я с нетерпением жду возможность выиграть больше титулов в ближайшие годы», — заявил Сильва.