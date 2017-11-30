Десайи: у сборной России нет особенных игроков, способных переломить ход игры

Экс-футболист сборной Франции Марсель Десайи, ставший послом фестиваля болельщиков в России, оценил шансы на выход сборной России в плей-офф чемпионата мира 2018 года.

«Идея, что страна-хозяйка должна обязательно выходить в следующий раунд, чтобы поддерживать интерес к турниру, уже не работает. Но, надеюсь, у России получится пробиться в плей-офф. У её сборной нет особенных игроков, способных переломить ход игры, но её будут поддерживать болельщики, а это может помочь в сложной ситуации. Я наблюдал за россиянами на других соревнованиях. Не думаю, что им удастся выйти в полуфинал. Но вскрыть маленький замочек, который ведёт к выходу из группы, Россия может», — цитирует Десайи «RT на русском».

Чемпионат мира 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.