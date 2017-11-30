Глава РФПЛ проголосовал за Чалова при выборе лучшего молодого игрока 2017 года

Руководители российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин и Сергей Чебан выбрали своих фаворитов в списке лучших молодых игроков РФПЛ по итогам 2017 года.



Президент РФПЛ Сергей Прядкин первое место отдал нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, второе – форварду «Рубина» Рифату Жемалетдинову, третье – полузащитнику «Анжи» Аязу Гулиеву.



Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан главным претендентом на премию назвал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. На второй строчке – хавбек «Ростова» Александр Зуев, на третьей – Чалов.



На звание лучшего молодого футболиста уходящего года также претендует полузащитник «Уфы» Иван Обляков.



В голосовании принимают участие руководители и тренеры клубов РФПЛ, наставники юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты. Подробности и ход голосования – на сайте Детской футбольной лиги.

Манчини при выборе лучшего молодого игрока 2017 года отдал первое место Чалову