Десайи: Неймар станет главной звездой ЧМ-2018

Экс-футболист сборной Франции Марсель Десайи, ставший послом фестиваля болельщиков в России, считает, что главной звездой чемпионата мира 2018 года в России станет нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар.

«Неймар. Он может добиться этого. Все надеются, что и Лионель Месси проявит себя с хорошей стороны, а остальная сборная ему в этом поможет. У Неймара как раз есть необходимая для достижения успеха группа поддержки, с которой он продемонстрирует свои лучшие качества и докажет, что является следующим лучшим игроком мира», — рассказал Десайи.

Также Десайи поделился мнением о том, кто может выиграть чемпионат мира.

«Мы уже знаем возможных победителей: Бразилия, Германия, а также Франция, если она выступит своим нынешним составом. Есть потенциал у Аргентины. Эти четыре команды, как мне кажется, имеют достаточно опыта, чтобы претендовать на чемпионство», — заключил Десайи.