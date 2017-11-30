Рюдигер: в АПЛ никогда нельзя ощущать себя комфортно

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал победу над «Суонси Сити» (1:0) в матче 14-го тура АПЛ. Немец забил единственный гол во встрече.

«С самого начала стало понятно, что мы будем больше владеть мячом, и у нас было несколько шансов, но нам немного не повезло в первом тайме. Думаю, мы хорошо начали вторую половину встречи, и в конечном итоге один из моментов завершился голом, моим голом, и я очень этому рад.

Я уже говорил ранее, что матч не будет лёгким, потому что «Суонси» отойдёт в оборону, что они хорошо умеют делать. Но мы сохраняли спокойствие, и ключевым моментом также стало то, что мы не позволили им регулярно контратаковать.

Никогда нельзя ощущать себя комфортно, потому что АПЛ – очень конкурентная лига и соперник может представлять опасность. «Суонси» был опасен, играя с Бони в атаке, он очень силён физически, но мы успешно справились с этим», — цитирует Рюдигера сайт «Челси».