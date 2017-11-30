Ригони выразил уверенность, что «Зенит» выиграет РФПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони считает, что сине-бело-голубые станут чемпионами России по итогам этого сезона. После 18 туров петербургская команда набрала 33 очка и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть баллов.

«Я пришёл в «Зенит» не с первого тура, но смотрел матчи и знал, что летом команда претерпела существенные изменения. «Зенит» действительно мощно, бодро начал сезон. Новые игроки придали команде новые силы, и, пока соперники не успели привыкнуть к обновлённому «Зениту», мы всех, образно говоря, клали на лопатки. Но со временем другие команды изучили нашу игру, привыкли к нашему стилю. В итоге выигрывать стало сложнее.

Для нас это вызов – так работать над своей игрой, чтобы в каждом матче привносить в действия неожиданные элементы. Считаю, что через подобный период проходит любой клуб. Есть спады, есть взлёты. Мы просто должны действовать в своём ключе, постоянно добавляя что-то новое.

Будет ли «Зенит» чемпионом? Да, будет! Главное — быть уверенным в своих силах и намерениях победить. С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали. Это цель всей команды в целом и каждого из нас», — сказал аргентинец.