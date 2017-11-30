Булыкин: пусть сборной России попадётся Япония, нужно взять реванш за ЧМ-2002

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира—2018.

«Хотел бы увидеть Перу. На мой взгляд, самая безобидная сборная — из второй корзины. Перу – самый оптимальный вариант для нас. Испанцы нам не нужны. Играть против них, естественно, тяжело.

Выбираем из третьей. Не хочу Исландию. Парни на Евро-2016 показали себя, покажут и у нас. Лучше посмотреть на игру сборной России против Дании. Да, Дания должна быть в нашей группе. Там играет Кристиан Эриксен — мой большой друг.

Из четвёртой корзины выберу Японию. Всё-таки помнится поражение 2002 года, как раз на ЧМ в Японии. Очень обидно было тогда. Теперь нужно дать реванш на домашнем чемпионате», — заявил советник президента «Локомотива» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.