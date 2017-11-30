Бэнкс: не знаю игроков сборной России, но шансы на домашнем ЧМ есть всегда

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Гордон Бэнкс высказал мнение о перспективах сборной России на домашнем чемпионата мира.

«Я не знаю ни одного игрока сборной России, но вы играете дома, так что шансы есть всегда. Я не первый раз в России, мне здесь нравится, а летом будет ещё лучше и теплее.

Хотел бы я, чтобы Россия играла с Англией? Да какая разница, все равны", — передаёт слова Бэнкса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, что завтра, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце состоится жеребьёвка финального этапа чемпионата мира — 2018.