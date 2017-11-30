Каннаваро: жаль, что Италии не будет на ЧМ-2018, буду болеть за Россию

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро, который завтра, 1 декабря, выступит в роли ассистента на жеребьёвке ЧМ-2018, заверил, что во время мундиаля поддержит хозяев турнира — сборную России.

«Жаль, что Италии не будет на чемпионате мира. Но за кого-то ведь надо болеть — пусть это будет Россия. Постараюсь помочь ей со жребием», — с улыбкой сказал Каннаваро, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.