Симонян: первоначальная задача сборной России на ЧМ-2018 — выход из группы

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился ожиданиями от жеребьёвки финальной части чемпионата мира 2018 года для сборной России. Жеребьёвка пройдёт 1 декабря в Кремле.

«Если я не ошибаюсь, в ФИФА не менее 209 национальных федераций. 32 команды вышли в финальную часть чемпионата мира. Сегодня на футбольной карте мира слабых команд почти не осталось. Любая сборная будет бешено сопротивляться, стремиться. Разумеется, конечно, и наша сборная.

Если хотите знать моё мнение, я никогда не строю программ, как это было в наши советские партийные времена, мол, есть мнение, что мы должны стать чемпионами мира. Нам надо решить первую задачу – выйти из группы. Вышли из группы, ставим другую задачу. Вот так. Первоначальная – это выход из группы. Какая бы группа ни была, мы играем дома. У нас сегодня есть ребята, которые могут достойно выглядеть на чемпионате мира. Испанская команда давно уже не пропускала по три мяча.

Как отношусь к анекдотам о том, что шары могут быть нагреты или охлаждены? Это исключено. Абсолютно, могу вам сказать с полной уверенностью.

Я был семь лет назад на жеребьёвке, 2 декабря 2010 года, когда Блаттер поднял эту таблицу, сказал «Russia». Видно было, что другие сильно переживали, побледнели. Но видите, сегодня здесь Гари Линекер — блестящий, выдающийся форвард, Гордон Бэнкс. Все они очень доброжелательные люди.

Политика ФИФА – развитие футбола и создание инфраструктуры во всём мире. Англия может провести чемпионат хоть сегодня. У них всё есть: стадионы, дороги, гостиницы и аэропорты. Вы посмотрите, как мы развернулись. Построили современные стадионы и всю инфраструктуру, которую я перечислил. Политика ФИФА – верная», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.