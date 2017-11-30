Р. Билялетдинов: из 3-й корзины для России выберу Швецию — беззвёздная сборная

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым поделился своими предпочтениями относительно соперников сборной России по группе на домашнем чемпионате мира. Напомним, что жеребьёвка финального раунда ЧМ пройдёт в пятницу в Москве.

«Можно обмануться в своих ожиданиях. Не хотелось бы нарваться на испанцев. Самая титулованная сборная последних лет. В рекомендациях не нуждается. Для нашей сборной выберу перуанцев. Сборная этой страны так сложно пробивалась на чемпионат мира. Посмотреть на неё в игре со сборной России будет большим удовольствием.

Третья корзина. Выберем Швецию. Команда отлично разобралась с Италией в стыках. Но есть один большой плюс для нас. Швеция – беззвёздная сборная. Если Ибрагимович соберётся ехать на ЧМ, ему не удастся далеко протянуть свою команду. В 36 лет, увы, это тяжело.

Из четвёртой корзины хочу видеть Саудовскую Аравию. Самый оптимальный соперник из этой подборки команд. На остальных можно сильно наколоться», — сказал Билялетдинов.