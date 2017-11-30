«Зенит» — «Урал»: дети до 12 лет смогут получить пригласительные билеты на матч

Дети в возрасте до 12 лет смогут бесплатно посетить матч 19-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал», который пройдёт 2 декабря в Санкт-Петербурге.

«Новый год — это главный праздник детства, и поэтому «Зенит» дарит лучшие билеты на субботнюю встречу самым маленьким болельщикам клуба.

Дети в возрасте до 12 лет могут получить пригласительные билеты на матч с «Уралом» в клиентском офисе на Добролюбова, 16А и в кассах стадиона «Санкт-Петербург» (в день матча), предъявив свидетельство о рождении. Кроме того на tickets.fc-zenit.ru можно воспользоваться промокодом на электронный билет соответствующей категории.

«Зенит» обращает внимание, что дети до 12 лет смогут попасть на стадион «Санкт-Петербург» исключительно в сопровождении взрослых. Специальный вход будет организован через ворота № 7", — сообщается в пресс-релизе клуба.