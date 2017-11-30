Бубнов посоветовал Смолову не уходить из «Краснодара» до лета

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился мнением о том, как следует поступить нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову, в услугах которого заинтересован ряд европейских клубов.



«Думаю, Смолову сейчас нет смысла менять команду, поскольку в „Краснодаре“ он находится в своей среде, чувствует себя уверенно. Ему нужно хорошо подготовиться к чемпионату мира, а это легче будет сделать в той среде, в которой он хорошо адаптирован и чувствует себя комфортно. Поэтому до чемпионата мира нет смысла переходить в другую команду. А после мундиаля, проявив себя там и повысив свою трансферную стоимость, есть смысл уйти. Главное, что летом будет возможность хорошо подготовиться к сезону.



Если брать команды, которые за него борются, то в том же „Шальке“ ему было бы достаточно комфортно, поскольку там играет Коноплянка. С партнёром с постсоветского пространства было бы легче адаптироваться. Хотя у Феди с иностранным языком вроде всё нормально. Чтобы играть в топовых чемпионатах, Смолову всё-таки надо добавлять функционально. Там более жёсткая и быстрая игра. Но в любом случае ему есть смысл не спешить менять клуб до лета», — сказал Бубнов для своего официального канала в YouTube.

Вопрос дня. Смолов и «Реал» — фантастика или реальность? Читатели не верят, а эксперты не торопятся с выводами.