Линекер: завтра последней мыслью перед выходом на сцену будет «Не напортачь!»

Гари Линекер, ведущий церемонии жеребьёвки финальной части чемпионата мира 2018 года, которая пройдёт 1 декабря в Кремле, поделился ожиданиями от мероприятия.

«Лично я надеюсь, что всё пройдёт нормально, что не возникнет никаких накладок и мы не совершим серьёзных оплошностей. Если говорить серьёзно, то это замечательное событие, источник самых положительных эмоций. Возможно, я немного нервничаю. Мне доводилось быть ведущим на телевидении, но завтрашнее событие стоит особняком. У нас трудная миссия, но мы надеемся, что всё будет хорошо.



У нас тут собралась почти целая футбольная команда! В роли ассистентов церемонии выступят восемь настоящих легенд, которые, за редким исключением, сами когда-то выигрывали чемпионат мира. В этой группе есть и представитель России Никита Симонян. Ему 91 год, но он находится в невероятно хорошей форме! Надеемся, что всё пройдёт, как задумано, и что я как ведущий не ударю в грязь лицом. «Не напортачь!» — это будет моя последняя мысль перед тем, как шагнуть на сцену», — сказал Линекер.