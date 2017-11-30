Мостовой: Мексика, Дания и Нигерия — хороший вариант для России, ровная группа

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира—2018.

«Все задаются вопросом, какая группа для нас будет легче, а какая сложнее. С учётом того что в одну группу не могут попасть больше двух команд из Европы, шансы повышаются. Всё-таки европейские сборные выше классом остальных.

Ясно, что не хочется Испании и Англии в нашей группе. Из второй корзины я выберу Мексику, из третьей хочется нашей сборной Данию. Очень интересная европейская сборная, с которой можно поиграть. Не хочется слишком слабой группы.

Из четвёртой корзины я бы, конечно, выбрал Саудовскую Аравию, если бы хотел нашим слабой группы. Но я выберу Нигерию, чтобы нашим игрокам жизнь мёдом не казалась, но при этом чтобы и группы смерти не было.

Ровная группа – хороший вариант для нас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.