ФИФА не допустит Россию до допинг-тестирования футболистов на ЧМ-2018

Россия не будет вовлечена в процесс допинг-тестирования футболистов во время чемпионата мира — 2018, сообщил глава медицинской службы ФИФА Мишель Д'Хуг в интервью The Telegraph.



По словам Д'Хуга, никто из россиян не будет иметь доступа к сбору, хранению и анализу образцов во время первого крупного домашнего турнира со времён Олимпийских игр — 2014, прошедших в Сочи. Данное решение принято в связи с допинговым скандалом, приведшим к дисквалификации ряда российских спортсменов, и оно не будет пересмотрено, даже если ВАДА восстановит РУСАДА. Весь допинг-контроль во время турнира будет проводиться врачами ФИФА, и организации придётся для этого дополнительно выделить десятки тысяч евро.



«Мы хотим всех заверить, что ФИФА хочет провести все процедуры прозрачно, объективно и без вмешательства людей, которые могли бы находиться под подозрением», — отметил Д'Хуг.

Мутко: думаю, давление на Россию будет продолжаться ещё долго